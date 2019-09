Él no entendía bien qué estaba pasando, solo oía un balazo, tras otro, tras otro. “Sentí tanto miedo, porque no dejaban de mandar balas y quién sabe si le pegaban a uno. Y, como no sabía a quién le estaban disparando o por qué estaban disparando, no sé... Pensé muchas cosas y dudé que iba a salir vivo”, relató el hombre, a quien, por motivos de seguridad, se le cambió el nombre en este artículo.