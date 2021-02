“Mi hermana era experta en Tang Soo Do (un tipo de arte marcial) y entonces salió a defenderme. En ese momento, el ladrón le quitó el bolso y la atacó, causándole la herida que la mató (en la espalda). Pero era tanta la adrenalina, que mi hermana no sintió cuando la hirió y, por el contrario, hasta me ayudó a perseguir al ladrón y a gritar que alguien lo detuviera.