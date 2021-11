Sicarios matan hombre a balazos y luego queman automóvil usado en crimen

Varios individuos que viajaban en un automóvil de color blanco mataron a balazos a un hombre que trabajaba en una construcción, hirieron de gravedad a otro y luego, a seis kilómetros de la agresión, quemaron el vehículo. El hecho delictivo se produjo este viernes a las 3 p. m. en la comunidad de barrio Las Torres, en el distrito de Cariari, Limón.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), testigos le manifestaron a los agentes que a un inmueble en construcción, donde habían varios obreros, llegó un automóvil Hyundai Accent de color blanco del cual bajaron dos individuos quienes ingresaron, sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar contra dos de los obreros. Uno de ellos murió en el sitio y el otro fue trasladado en estado delicado al Hospital de Guápiles.

Pocos minutos después, vecinos alertaron por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1 de que había un vehículo que se estaba quemando. El hecho lo reportaron frente a la finca piñera Garba, a unos seis kilómetros de distancia del lugar del tiroteo en una calle que comunica hacia Guápiles. Testigos dijeron que de ese lugar vieron salir varias motocicletas.

El OIJ dijo que la víctima no está identificada, pero extraoficialmente trascendió que se trata de un hombre de apellido Castro, de unos 25 años. Por el momento se desconoce el móvil del crimen pero no se descarta que pueda deberse a un ajuste de cuentas por problemas en la venta de drogas. Aunque oficiales de la Fuerza Pública desplegaron un fuerte operativo en la zona, no pudieron localizar a los sospechosos de perpetrar el crimen.

El carro usado en el crimen lo quemaron dentro de una finca. Fotos de Reiner Montero