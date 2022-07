Peluquero y peatón asesinados en dos tiroteos ocurridos en menos de cinco horas en Parrita

Al segundo baleado la tarde del sábado lo llevaron grave a la clínica de Parrita, donde los médicos lo declararon sin vida poco después de su ingreso. Foto: Archivo

El cantón de Parrita, en el Pacíico central, uno de los que menos incidencia por asesinatos registra en el país y que desde el 2020 no presentaba ese tipo de criminalidad, tuvo dos homicidios la tarde del sábado que obligaron a la movilización de ambulancias, Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El primero de los casos ocurrió a la 1:51 p. m. cuando un sujeto identificado por el OIJ como Antony Eliécer Ortega Mora, de 25 años, iba caminando por el centro de la ciudad, frente al antiguo edificio municipal, cuando pasaron dos hombres en motocicleta y le dispararon en varias ocasiones, causándole la muerte en el sitio del suceso.

Ortega, quien al parecer no tenía oficio conocido, era oriundo de Quepos, vecino de Loma arriba de Parrita, soltero y sin hijos, según datos de Registro Civil.

El segundo asesinato ocurrió a las 6:08 p. m., 75 metros al norte de Artelec, en el centro de Parrita. De nuevo dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta una peluquería, se bajaron y dispararon contra Anthony Gerardo Madrigal Araya, de 28 años, cuando estaba laborando en el sitio como peluquero.

Madrigal era padre de una niña de casi tres años y un bebé de dos meses. Vivía en Pueblo Nuevo y era oriundo de San José, según datos del Registro Civil.

La oficina regional del OIJ afirma que de momento los casos no tienen relación entre sí, pues el perfil de las víctimas es muy diferente y al parecer ni siquiera se conocían. Sin embargo, el modo de operar de los homicidas, a bordo de una moto, con arma de fuego y con varios disparos percutidos contra las víctimas, es investigado por la Policía Judicial para confirmar o descartar que se trate de las mismas personas.

La Cruz Roja informó de que Madrigal presentaba balazos en el tórax y abdomen. Aún con vida lo trasladaron a la clínica de Parrita, donde falleció minutos después de su ingreso.

La Fuerza Pública desplegó operativos en el lugar y tuvieron información confidencial sobre tres sujetos armados, por lo que se apersonaron al sitio y en las afueras de la casa indicada detuvieron a tres sujetos a los que les decomisaron armas de grueso calibre que portaban. De momento se les presentó a la Fiscalía por portación de armas no permitidas.

Aunque por ahora el OIJ no los relaciona con los homicidios, se realizarán los análisis balísticos de las armas y de los indicios recolectados en ambas escenas, para determinar si en alguno de los casos se usó el armamento decomisado.

Parrita no tuvo asesinatos el año pasado y solo presentó dos casos en el 2020. En la última década tuvo el pico más alto en el 2019, con cinco crímenes y el resto de años no pasó de tres, e incluso en el 2016 y el 2018 no registró ningún homicidio.