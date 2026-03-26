Crímenes

OIJ investiga crimen en Desamparados y ataque armado contra jóvenes en Liberia

Un hombre fue asesinado en San Rafael Abajo de Desamparados y tres jóvenes resultaron heridos de bala en Liberia. El país suma 165 homicidios en el 2026.

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Por Yucsiany Salazar
Cinta amarilla
Costa Rica registra 165 homicidios en 2026. (Juan R. Costa)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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