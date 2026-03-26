OIJ investiga crimen en Desamparados y ataque armado contra jóvenes en Liberia

Un hombre fue asesinado a balazos la madrugada de este jueves en la vía pública de San Rafael Abajo de Desamparados, San José.

La víctima, cuya identidad se desconoce, presentaba múltiples impactos de bala en el tórax y el abdomen.

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el suceso se reportó después las 12:00 a. m., cuando los vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar una ráfaga de disparos.

Al sitio se desplazaron oficiales de la Fuerza Pública, quienes hallaron al hombre tendido en vía pública. Personal de la Cruz Roja Costarricense también se hizo presente en el lugar y confirmó que el sujeto ya no presentaba signos vitales.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial. Según detalló el OIJ, el fallecido no portaba documentos de identidad.

En la escena del crimen, los investigadores recolectaron diversos indicios balísticos que serán analizados.

Con este caso, Costa Rica registra 165 homicidios en lo que va del 2026, de los cuales 52 han ocurrido en San José.

Tres heridos en tiroteo en Liberia

En otro hecho violento ,registrado la noche del miércoles, tres jóvenes resultaron heridos de bala en Liberia, Guanacaste. El reporte ingresó a las autoridades cerca de las 8:50 p. m.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas viajaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por dos sujetos en motocicleta, quienes dispararon en múltiples ocasiones contra el automotor.

Tras el ataque, los ofendidos lograron trasladarse por sus propios medios a un centro médico local.

El OIJ identificó a los heridos como:

Ramírez (24 años): Presenta una herida de bala en la cabeza .

. Rosales (20 años): Con una herida en el hombro .

. Sequeira (22 años): Sufrió un roce de bala en el pecho.

Los agentes del OIJ recolectaron indicios balísticos en el sitio del ataque para iniciar la investigación correspondiente.