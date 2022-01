OIJ investiga ataque contra hombre que intentaron quemar vivo en Guanacaste

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el móvil detrás de un ataque contra un hombre que apareció con severas quemaduras en su cuerpo, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en playa Potrero, Santa Cruz de Guanacaste.

La Policía Judicial reportó que el hombre, identificado como Genaro Antonio Vega Pérez, de 34 años y de nacionalidad nicaragüense, fue encontrado en la vía pública por oficiales de la Policía Turística que recorrían el lugar cerca de las 2 a. m. del viernes. Vega fue posteriormente trasladado al Hospital de Nicoya.

Aunque diversas páginas de Facebook, que reproducen información de interés para la población nicaragüense, anunciaron la muerte de Vega, el OIJ aún no ha confirmado dicha información, ni ha detallado su estado de salud.

Según declaraciones de Fressia Méndez, amiga de Vega, reproducidas por Diario Extra es posible que el ataque hubiera sido motivado por la orientación sexual del hombre.

“Por la mañana la hermana me llamó para preguntarme si yo sabía algo de él, porque siempre se venía después del trabajo a mi casa y me contó que un policía había encontrado a un muchacho tirado; entonces pregunté y me confirmaron que sí era él, que lo habían encontrado quemado y golpeado”, dijo Méndez.

Otro ataque de este tipo trascendió el pasado 7 de enero en Cerro Fresco de Jacó, en Garabito de Puntarenas. En aquella ocasión, el cuerpo de un hombre totalmente calcinado fue encontrado por personas que caminaban por la zona.

La Policía Judicial confirmó que el fallecido presentaba múltiples disparos en su cabeza. Además, estaba amordazado, con las manos atadas hacia atrás. Se estimó que la víctima tenía entre 25 y 30 años.