Niño de 8 años vio crimen de su madre y su padrastro

Limón. “Tío, mamá muerta, tengo miedo, mucho miedo...”.

Esta frase fue pronunciada por un niño de ocho años, en el momento en que llamó por celular a su tío Greivin Hernández, para alertarlo sobre el asesinato de su madre y de su padrastro.

El doble homicidio, que según la Policía fue presenciado por el menor, ocurrió ayer en la madrugada, dentro de un rancho ubicado en San Clemente del Valle La Estrella de Limón, en una zona alejada y solitaria.

La pareja fue asesinada a machetazos. Hasta ahora se desconoce si en el doble homicidio actuaron una o más personas.

Las víctimas, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), son María Luisa Montes Hernández, de 36 años, y Ramón Luis Alemán Oporto, de 54 años.

Ambos cuerpos presentaban múltiples heridas de arma blanca, de acuerdo con el reporte entregado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Greivin Hernández, hermano de la fallecida, recibió una llamada de su sobrino a las 3 a. m.

“Yo vivo en Limón centro. Al escuchar al niño diciendo que su madre estaba muerta, me vine de inmediato con otra hermana, para ver qué pasaba”, dijo Hernández.

Lugar del homicidio (Infografía GN )

Sangre. El hombre relató que al llegar a la escena del crimen encontró a su sobrino cerca de los dos cuerpos sin vida y había mucha sangre en el piso de la casa.

“El niño solo dice que la mamá le dijo que se ocultara. No sabemos con exactitud dónde se metió mientras eso pasaba”, añadió.

“No me explico cómo el niño me pudo llamar, en ese momento, porque él no se sabe mi número y tampoco sabe leer”, concluyó.

Según Erick Calderón, subdirector de la Fuerza Pública de Limón, el incidente fue reportado a las 4:30 a. m.

“Cuando los oficiales nuestros llegaron al lugar, ya estaba la familia de las víctimas en el sitio”, aseguró el oficial.

Nicolás Espinoza, padrastro de la mujer asesinada, contó que la víctima y su hijo regresaron a San Clemente, el pasado miércoles, ya que estuvo recibiendo un tratamiento médico en San José.

Espinoza vive cerca de la vivienda del suceso y fue una de las primeras personas en llegar.

“El chiquito solo hablaba de un hombre malo con un cuchillo grande”, narró Espinoza.

“Yo toda la vida he vivido aquí (San Clemente) y nunca he visto cosas de este tipo”, expresó.

Montes era ama de casa y Alemán era agricultor, según confirmaron sus allegados.

La casa en donde sucedió el homicidio es de madera y se ubica en una zona montañosa, sin vecinos cerca.

La única vivienda colindante fue desalojada, semanas atrás, por sus ocupantes, según informaron varios vecinos consultados.

Los cadáveres de Montes y Alemán fueron llevados a la Medicatura Forense.

Detenido. El OIJ de Limón informó de que cerca del sitio detuvieron a un hombre para investigarlo.

El sujeto, de apellido Rojas, de 57 años, tenía una orden de captura pendiente, emitida el año anterior, por el delito de amenaza contra la mujer fallecida.

La Policía dijo que al hombre le realizan pericias para ver sí tiene relación con el homicidio. Ahora, no hay nada que lo incrimine.