Investigación por asaltos a casas de lujo y fincas ganaderas deja cuatro detenidos en Limón

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este jueves allanamientos en el sector de El Carmen de Siquirres, como parte de una investigación por violentos asaltos a viviendas de lujo y fincas ganaderas en el cantón de Guácimo, provincia de Limón.

En las acciones, fueron detenidos cuatro sospechosos de estos crímenes.

Las diligencias fueron ejecutadas por la oficina regional del OIJ, en seguimiento a un caso que se remonta a mayo anterior, cuando se reportaron asaltos armados en propiedades ganaderas, cometidos por un grupo que, según la investigación, operaba con alto nivel de organización.

De acuerdo con la información preliminar, el primer allanamiento relacionado con este grupo se realizó en mayo, ocasión en la que las autoridades detuvieron a cinco personas: cuatro adultos y un menor de edad, señalado como uno de los encargados de realizar labores de vigilancia previa.

En ese operativo inicial, uno de los sospechosos fue identificado como el presunto líder del grupo, mientras que otro de los implicados se encuentra actualmente descontando prisión preventiva.

Operativos de seguimiento

Los allanamientos de este jueves responden a la continuidad de la investigación por robos agravados y asaltos violentos, y se realizaron en al menos tres puntos, en sectores de El Carmen, Imperial y zonas cercanas a la carretera hacia Barra del Parismina.

Como resultado de las diligencias, cuatro personas fueron detenidas.

Uno de los sospechosos no se encontraba en su vivienda al momento del allanamiento, por lo que fue ubicado y detenido mientras laboraba en una finca bananera, de donde fue trasladado por las autoridades.

Según el OIJ, el grupo ingresaba a las propiedades fuertemente armado, utilizando chalecos antibalas y radios de comunicación, debido a que muchas de las fincas ganaderas cuentan con personas armadas para su resguardo.

En uno de los casos investigados, ocurrido en mayo, los sospechosos ingresaron con equipo táctico completo.

Además, durante una detención previa realizada en el cantón de Jiménez, los agentes capturaron a un menor que portaba radios, chalecos y otros implementos, y que presuntamente cumplía la función de ingresar primero a las propiedades para vigilar y alertar al grupo antes de ejecutar los asaltos.

Las personas detenidas quedarán a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas. El OIJ indicó que las investigaciones continúan abiertas, ya que no se descarta la participación de más personas en los hechos.