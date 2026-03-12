Crímenes

Homicidio en Cartago: Adulto mayor muere tras disparos cuando salió a ver quién lo llamaba

Un hombre de 74 años fue asesinado tras recibir tres disparos

Por Yucsiany Salazar
Cinta amarilla
Cartago registra 22 homicidios en lo que va del 2026. Imagen con fines ilustrativos. (Juan R. Costa)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

