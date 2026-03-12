Homicidio en Cartago: Adulto mayor muere tras disparos cuando salió a ver quién lo llamaba

Cartago registra 22 homicidios en lo que va del 2026. Imagen con fines ilustrativos.

Un adulto mayor de 74 años, de apellido Castillo, fue asesinado la noche del miércoles 11 de marzo luego de que aparentemente lo llamaran desde el exterior de su vivienda.

El hecho ocurrió pasadas las 9:00 p. m. en Linda Vista de La Unión, en Cartago. Según la versión preliminar, la víctima se encontraba dentro de su casa cuando escuchó que alguien lo llamaba desde afuera. Al asomarse, un sujeto le disparó en reiteradas ocasiones.

El adulto mayor recibió tres impactos de bala: dos en el pecho y uno en el glúteo, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las pesquisas correspondientes.

Por el momento, no se reportan personas detenidas y el caso permanece bajo investigación.

Con este caso, Cartago registra 22 homicidios en lo que va del 2026, según las estadísticas de la Policía Judicial.