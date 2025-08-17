Crímenes

Gatilleros persiguen a hombre y lo acribillan en Cinco Esquinas de Tibás

Sujeto de apellido Miranda intentó huir, sin embargo, dos gatilleros a bordo de una moto lo persiguieron y propinaron múltiples disparos

Por Roger Bolaños Vargas
Según explicó el OIJ, un hombre fue perseguido y asesinado por dos motociclistas en Cinco Esquinas de Tibás.







Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

