Gatilleros persiguen a hombre y lo acribillan en Cinco Esquinas de Tibás

Imagen con fines ilustrativos. Según explicó el OIJ, un hombre fue perseguido y asesinado por dos motociclistas en Cinco Esquinas de Tibás.

Una balacera ocurrida este sábado 16 de agosto en San Rafael de Cinco Esquinas, en Tibás, cerca de la plaza de deportes, provocó la muerte de un hombre de 32 años de apellido Miranda.

Los cuerpos de socorro atendieron a tres hombres heridos, de apellidos Fernández, de 41 años, Gutiérrez de 44 años, y Quiñones, de 39 años.

Según explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron poco después de las 3 p. m. cuando Miranda y sus acompañantes llegaron al sitio abordo de un vehículo. Poco tiempo después, fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes empezaron a dispararle al carro.

LEA MÁS: En menos de un día, dos balaceras mortales sacuden al país: la última en Tibás

De inmediato, los agredidos se bajaron del vehículo y salieron corriendo de lugar, sin embargo, los gatilleros persiguieron a Miranda y le propinaron disparos en la cara, cabeza, espalda, piernas y brazos.

El hombre falleció inmediatamente en el lugar, mientras que sus acompañantes fueron trasladados a diversos centros médicos.

Se desconocen los motivos de la agresión. Los agentes del OIJ recolectaron indicios balísticos e iniciaron la investigación.