Funcionario de Hospital Max Peralta fallece persiguiendo a delincuente

Un funcionario de mantenimiento del Hospital Max Peralta, identificado como Erick Hine Centeno, de 53 años, falleció la madrugada de este viernes mientras perseguía a un sujeto que intentó ingresar a su casa, en las cercanías del centro médico cartaginés.

Los hechos se registraron pasadas las 3 a.m., cuando Hine se percató de un intruso y trató de atraparlo; sin embargo, falleció en el intento. La causa de la muerte aún no fue confirmada por las autoridades, pues los hechos continúan en investigación; no obstante, los paramédicos aseguraron que el hombre presentaba numerosas lesiones en su rostro.

Vecino halla cuerpo maniatado en río de Guácimo

“El incidente se dio a las 3:36 a. m. donde indican de un masculino inconsciente sobre la vía pública. Al llegar al lugar tomamos signos pero el mismo ya no tenía. Presentaba lesiones en rostro y cabeza”, dijo Sergio Moya, paramédico de la Cruz Roja.

Su cuerpo fue descubierto por su propio hermano, quien aguardaba en la casa a que su hermano regresara con noticias del delincuente; sin embargo, al pasar los minutos y notar que su hermano no regresaba, salió a buscarlo y fue cuando lo encontró sin vida, aproximadamente a 50 metros de la propiedad.

La mañana de este viernes, varios vecinos, en anonimato, contaron a este medio que de noche y madrugada la zona se torna oscura y sola; asimismo, destacaron que días antes observaron a un sujeto desconocido rondar el lugar con actitudes sospechosas.

Como se mencionó al inicio, Hine trabajaba en el Hospital Max Peralta, por lo que sus compañeros lo recuerdan como una persona colaboradora y que siempre se preocupaba por la seguridad de los demás. “Como miembro de la familia del hospital Max Peralta nos toma con mucho dolor lo ocurrido, especialmente porque noticias de esta índole son difíciles de aceptar”, comentó Aquileo Masís Fonseca, director del centro médico.

“El Hospital Maximiliano Peralta Jiménez y el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento, lamentan profundamente la partida del compañero Erick Hine Centeno. Un colaborador que dedicó 31 años de servicio a la Caja Costarricense de Seguro Social. Nuestras condolencias a su estimable familia, compañeros y amigos”, escribió el Hospital en sus redes sociales, junto con una fotografía de Hine.

Erick Hine trabajaba en el Hospital Max Peralta, por lo que sus compañeros lo recuerdan como una persona colaboradora y que siempre se preocupaba por la seguridad de los demás. (Tomada de redes sociales)