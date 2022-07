Fuerza Pública detiene a sospechoso de violar a menor y escapar con dos niñas

Un hombre presuntamente escapó luego de violar a una niña en Pital de San Carlos. (Foto: Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

Un hombre de apellido Rojas, quien permanecía en fuga desde el pasado jueves, luego de que aparentemente se le ligara con la violación de una menor de 11 años; fue detenido por la Fuerza Pública luego de que presuntamente escapara con una hija suya y una hijastra tras una discusión con el padre de la menor afectada.

La detención se realizó este viernes en Boca Tapada, San Carlos, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por el momento se desconoce el estado de las niñas que salieron con el adulto.

Los hechos con los que se le relacionan ocurrieron en horas del jueves en El Palmar de Pital, San Carlos, Alajuela. En apariencia el individuo estaba solo en casa con su hija de 2 años y una hijastra de 10; por lo que aprovechó que la otra niña estaba en vía pública en un mandado, para atacarla sexualmente.

Después de la supuesta violación, la menor volvió a su casa y cuando su papá regresó del trabajo le contó lo que había pasado. El padre fue a buscar a Rojas con quien tuvo una discusión y este último aparentemente aceptó los hechos pero luego se metió a su casa.

“Mi hija me dijo que un señor abusó de ella, entonces yo fui a buscar al señor y le pregunté qué había pasado y él lo que me dice es que mi hija iba pasando, él la llamo y la agarró a la fuerza y la chiquita se agarró de un portón que hay en la entrada; él le tapó la boca y la metió a la casa”, mencionó el padre de la menor en identidad protegida.

“Yo le pregunté que por qué había hecho eso y solo me dijo casi que llorando que no le pusiera una denuncia y que no llamara a la ley”.

Por temor a que lo hiriera y estuviera armado, el progenitor de la víctima no ingresó al lugar y fue a buscar a un familiar para que lo acompañara; al volver ya Rojas había escapado con las dos niñas que estaban a su cuidado.

“Mi hermano vio al hombre huyendo en un camino a una piñera, con una de las hijas en brazos y la otra iba corriendo”, relató.

La Fuerza Pública fue alertada y de inmediato, junto a lugareños, comenzaron a buscar al sospechoso, pero no lograron encontrarlo. La afectada fue trasladada al Ebais de Pital y luego al Hospital San Carlos.

El sospechoso es de mediana estatura y lo conocen como Chaparro.

