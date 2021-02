“Desde el inicio estuve muy pendiente, iba cada semana o cada 15 días a preguntar. Vino lo de la pandemia y el proceso se retrasó un poco, pero aún así el investigador muy anuente, me contestaba las llamadas o los mensajes, no eran grandes avances porque todo esto lleva un proceso, pero me detallaba cosas. Luego me informó que todo iba a pasar a Pavas y si antes era lento ahora es peor”, relató en una entrevista con La Nación.