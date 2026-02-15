Desconocidos asesinan a hombre en barrio de Limón

El cuerpo de la víctima quedó en uno de los callejones por donde intentó escapar.

Un nuevo crimen estremeció Limón la noche de este sábado, cuando dos sujetos asesinaron a un hombre que se encontraba en una alameda del barrio Ceibo en el centro de esa provincia.

Según detalló la Fuerza Pública, la víctima se encontraba en la alameda cuando fue sorprendido por los dos hombres. El ahora fallecido intentó escapar por uno de los callejones de ese barrio, pero fue alcanzado por la ráfaga de disparos.

El hombre cuya identidad no ha trascendido quedó tirado en una cuneta frente a una vivienda. A la llegada de los paramédicos de la Cruz Roja, ya no presentaba signos vitales.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial.

Adicionalmente, trascendió que el crimen habría quedado registrado en cámaras de vigilancia instaladas en propiedades cercanas.

Unidades especiales de la Policía mantienen operativos en el cantón central de Limón, así como los accesos a las principales rutas de esa provincia (ruta 32 y ruta 36) a fin de dar con los sospechosos.