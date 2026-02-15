Crímenes

Desconocidos asesinan a hombre en barrio de Limón

Víctima se encontraba en una alameda cuando fue atacado por dos sujetos

Por Reiner Montero
Crimen en Limón
El cuerpo de la víctima quedó en uno de los callejones por donde intentó escapar. (Reiner Montero/La Nación)







HomicidioLimónAsesinato

