– Vamos a ver, he reiterado ante las autoridades competentes que hay que dar protección a la familia, pero eso no se ha hecho, por lo que ellos ven que la justicia no hace nada. Supongo que a la hora de que el papá y un tío de la joven se encontraron con el hermano de uno de los sospechosos, se dio un enfrentamiento, entonces claro que esto se debe a la inacción policial, porque si se hubiera dado protección, tal vez, ese incidente no pasa.