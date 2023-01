Atrasos con pasaporte frenan retorno de tico que se había perdido en Egipto

El costarricense que estuvo desaparecido seis días en Egipto, Pablo Carvajal Ramírez, debía regresar al país este martes, sin embargo, trámites pendientes debido a su pasaporte perdido atrasaron su vuelo de vuelta.

Así lo declaró a La Nación su hermana Kattia Carvajal, quien afirmó que no han podido hablar más con él desde que reapareció el sábado golpeado y muy asustado después de que se perdiera su rastro por seis días tras salir de su hotel, en El Cairo.

“Él no ha podido hablar. Cuando nos puso el mensaje estaba en la Policía. Simplemente nos dijo que estaba bien, que obviamente estaba muy asustado de todo lo que le pasó. No sé con certeza qué le pasó. Por seguridad, por el momento él no va a decir nada mientras la Policía investiga. Está muy asustado”, dijo Carvajal el mismo sábado.

Ella había indicado que aunque todavía está por confirmar, la sospecha es que fue asaltado cuando salió de su hotel pues, entre otras cosas, quedó sin pasaporte.

Pablo Carvajal Ramírez labora como profesor de Inglés en el Ministerio de Educación hace varios años. En mayo del 2022, se incorporó al Colegio de Abogados.

Los trámites de regreso a Costa Rica se están realizando con la ayuda de tres personas: Roberto Gómez, cónsul tico en Turquía (Costa Rica no tiene sede diplomática en Egipto), el exdiplomático Sherif Naguib y un guía turístico egipcio, Nagyib Nabil, quien fue por Carvajal a la estación de policía y lo trasladó a un hotel, en El Cairo.

El tico viajó desde el 24 de diciembre en grupo para conocer varios países. Primero pasaron por España y luego partieron hacia Egipto. En El Cairo, donde estuvieron hospedados varios días en el Hotel Ambiance, visitaron varios sitios turísticos.

El lunes 23 de enero, Pablo le envió un mensaje a sus amigos diciéndoles que iba a salir a conocer la ciudad y les dio el número del hotel Intercontinental City Star, adonde iba a pasar el rato. Sin embargo, no regresó de su salida hasta el sábado.