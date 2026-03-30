Ataque armado en San Rafael de Desamparados deja una mujer fallecida y un hombre herido

Una mujer de 21 años, de apellido Salazar, falleció la madrugada de este lunes tras un ataque a balazos ocurrido en San Rafael, Desamparados, San José.

En el mismo hecho, un hombre de apellido González, de 36 años, resultó herido.

El suceso fue reportado pasadas las 2:30 a. m. De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambas personas se encontraban en vía pública cuando fueron atacadas en múltiples ocasiones por sujetos que viajaban en motocicleta.

Salazar y González fueron trasladados a la clínica Marcial Fallas, ubicada en el centro de Desamparados, donde después de su ingreso, la mujer perdió la vida.

De momento, no se reportan personas detenidas y el caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.