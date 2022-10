Asesinan hombre de dos balazos en Tacares de Grecia

Un nicaragüense identificado como Guillermo Bonilla Sánchez fue encontrado muerto la mañana de este sábado en Pilas de Tacares, comunidad del cantón de Grecia, Alajuela. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre de 51 años fue asesinado de dos balazos.

El cuerpo de Bonilla fue localizado a las 5:30 a. m. en Tacares, comunidad de la que era vecino. Las autoridades constataron que el hombre tenía una perforación de bala en el cuello y otra en la pierna izquierda.

Trascendió que en horas de la madrugada vecinos escucharon disparos y hoy fue ubicado el cuerpo tendido sobre la acera.

Vecinos del barrio Pilas explicaron que, en los últimos meses, aumentó la inseguridad en su comunidad, y varias veces escucharon disparos por la noche. En esta ocasión, además de las dos balas que mataron a Bonilla, testigos encontraron impactos en portones y paredes.

“Estábamos durmiendo y me despertaron un chorro de balazos, yo desperté a mi esposo y le dije ‘mi amor, mataron a alguien porque sonaron un montón de balazos’. Corrimos a ver pero no vimos nada más que el cuerpo. Tremendo susto. Prácticamente en la puerta de la casa. Nos gustaría que haya más presencia policial, hay mucha delincuencia y es preocupante. Esto antes no se veía”, declaró una de las vecinas.

Otro poblador protestó que “el barrio ya no es seguro. Ya no se puede andar en la noche, ni en moto porque lo asaltan a uno. La Policía viene cuando la llaman nada más. Ellos están fatal porque no tienen patrullas ni motos”.

Agentes judiciales levantaron el cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la respectiva autopsia. Además, comenzaron las investigaciones en el lugar del suceso.

Vecinos encontraron un impacto de bala en un muro. (Francisco Barrantes, corresponsal)