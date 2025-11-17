Costa Rica tendrá un martes caluroso y seco con posibles lluvias en zonas montañosas

El IMN prevé una jornada seca con temperaturas altas y posibles lluvias aisladas en montañas del Pacífico Central y Sur.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes 18 de noviembre se mantendrán condiciones atmosféricas estables en Costa Rica, como parte de la transición entre la época lluviosa y la seca.

La presencia de aire seco sobre gran parte de la cuenca del mar Caribe contribuirá a una jornada mayormente seca y calurosa.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nublado o parcialmente nublado en la mayoría del país. En horas de la tarde, se anticipa el ingreso de brisa marina en las regiones del Pacífico Central y Pacífico Sur, lo que provocará un aumento de la nubosidad y posibles lluvias ocasionales en las montañas de esas zonas. En el resto del país, no se esperan precipitaciones significativas.

En el Valle Central, se prevén cielos poco nublados durante la mañana y nublados por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 °C en Cartago y los 29,1 °C en Alajuela. En San José, los valores estarán entre 17,7 °C y 26,5 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones despejadas desde la madrugada hasta la noche. La región experimentará un ambiente cálido, con máximas de 34,1 °C en Liberia y mínimas de 20,6 °C en Bagaces.

En el Pacífico Central, la nubosidad será parcial a lo largo del día, con posibilidad de lluvia aislada en zonas montañosas durante la tarde. En Parrita, la temperatura mínima será de 21,5 °C y la máxima de 31,8 °C.

El Pacífico Sur mantendrá un patrón similar, con cielo poco nublado en la mañana y nublados vespertinos. Golfito mostrará temperaturas entre 21,3 °C y 32,2 °C, mientras que en la Isla del Coco se alcanzarán los 32,4 °C.

En el Caribe Norte, se anticipa nubosidad parcial durante todo el día. En Guápiles, los valores oscilarán entre los 22,4 °C y 27,7 °C. Tortuguero tendrá condiciones similares.

El Caribe Sur presentará condiciones muy parecidas, con cielos parcialmente nublados. Limón alcanzará una temperatura máxima de 29,1 °C, tras una mínima de 22,8 °C.

En la zona norte, predominará la nubosidad parcial. Ciudad Quesada registrará temperaturas entre los 18,6 °C y 26,6 °C, mientras que en Upala se alcanzarán los 32,1 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:32 a. m. y se ocultará a las 5:11 p. m. La luna se encuentra en fase hacia la luna nueva.