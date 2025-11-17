Sucesos

Costa Rica tendrá un martes caluroso y seco con posibles lluvias en zonas montañosas

Pronóstico del tiempo para Costa Rica este martes 18 de noviembre con condiciones estables, cielos parcialmente nublados y calor en varias regiones

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El IMN prevé una jornada seca con temperaturas altas y posibles lluvias aisladas en montañas del Pacífico Central y Sur. (Melissa Fernandez Silva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClima Costa RicaClimaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.