Costa Rica registró temperaturas mínimas de hasta 4,8 °C este martes: así estuvo el clima por región

El IMN reportó mínimas de 4,8 °C en zonas altas y hasta 26,6 °C en regiones costeras este 31 de marzo.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó este 31 de marzo de 2026 temperaturas mínimas de hasta 4,8 °C en distintas zonas del país, según datos preliminares de su red de estaciones meteorológicas.

La cifra más baja se registró en Cerro de la Muerte, en el Pacífico Sur, donde el termómetro descendió a 4,8 °C. Le siguieron el volcán Turrialba con 5,9 °C y el volcán Poás con 9,9 °C, lo que confirma condiciones frías en sectores de alta elevación.

En el Valle Central, varias estaciones reportaron temperaturas entre los 10 °C y 15 °C durante la madrugada. Destacan Rancho Redondo (10,6 °C), La Unión (11,7 °C) y Cartago (13,9 °C), lo que refleja un ambiente fresco en zonas urbanas y periurbanas.

Los datos del IMN también evidencian que regiones como el Caribe y el Pacífico mantuvieron valores más altos. En el Caribe Sur, estaciones como Hitoy Cerere registraron 20,9 °C, mientras que en el Caribe Norte, sectores como Guápiles superaron los 21 °C.

En el Pacífico Norte, se observaron las temperaturas mínimas más elevadas del país. Localidades como Cañas y Bagaces alcanzaron hasta 26,6 °C.

Temperaturas mínimas (IMN /IMN)

El IMN informó que este martes el país presenta condiciones dominadas por vientos acelerados, producto de altas presiones atmosféricas ubicadas al norte del mar Caribe. Este patrón genera un incremento significativo en la velocidad del viento en distintas regiones.

Según el pronóstico, las ráfagas de viento alcanzan entre 30 km/h y 50 km/h en el Valle Central. En zonas montañosas y el Pacífico Norte, los valores oscilan entre 40 km/h y 85 km/h. Además, durante la mañana se prevé nubosidad en el Caribe y la zona norte, con posibilidad de lluvias aisladas, mientras que por la tarde se estiman aguaceros y tormentas en sectores del Pacífico Central y lluvias más intensas en el Pacífico Sur.