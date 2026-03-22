Sucesos

Costa Rica inicia la semana con buen tiempo: se prevé un lunes soleado y con temperaturas elevadas

Ingreso de aire seco generará estabilidad atmosférica y pocas lluvias este lunes en la mayor parte del país

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Por Jailine González Gómez
El lunes tendrá sol, viento y estabilidad. No se esperan lluvias relevantes y el calor destacará en el Pacífico Norte. (JOHN DURAN)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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