Costa Rica inicia la semana con buen tiempo: se prevé un lunes soleado y con temperaturas elevadas

El lunes tendrá sol, viento y estabilidad. No se esperan lluvias relevantes y el calor destacará en el Pacífico Norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 23 de marzo del 2026 el país tendrá condiciones estables por la influencia de una masa de aire seco sobre América Central. Este patrón ocasionará un día con escasa nubosidad y sin lluvias relevantes en la mayor parte del territorio.

Además, un sistema de alta presión en el oeste del Atlántico mantendrá vientos alisios moderados en el Caribe. Este escenario generará ráfagas ocasionales en distintas regiones del país.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará con pocas nubes en gran parte del territorio nacional. En la tarde, aumentará la nubosidad de forma parcial en algunos sectores, sin precipitaciones significativas.

En el Valle Central, el día iniciará con pocas nubes y ráfagas en zonas montañosas. En la tarde y noche se mantendrá parcialmente nublado. San José registrará una temperatura mínima de 16,2 °C y una máxima de 25,4 °C.

El Pacífico norte tendrá condiciones despejadas y soleadas durante todo el día. El viento será un factor constante. Nicoya alcanzará una temperatura mínima de 20,2 °C y una máxima de 36,3 °C.

En el Pacífico central, el cielo estará despejado en la mañana. En la tarde y noche se observará nubosidad parcial. Quepos presentará una mínima de 21,2 °C y una máxima de 32 °C.

El Pacífico sur tendrá un patrón similar, con ambiente soleado en la mañana y nubosidad parcial hacia la tarde. Golfito registrará una temperatura mínima de 22,9 °C y una máxima de 33,7 °C.

En el Caribe norte, la madrugada tendrá nubosidad variable. En la tarde se concentrarán nubes en sectores montañosos y menor cobertura en la costa. Guápiles tendrá una mínima de 19,6 °C y una máxima de 26,7 °C.

El Caribe sur presentará condiciones semejantes. Limón reportará una temperatura mínima de 21,4 °C y una máxima de 28,2 °C.

En la zona norte, la madrugada tendrá nubosidad variable. En la tarde se espera mayor cobertura en montañas y condiciones parcialmente nubladas en llanuras. Ciudad Quesada registrará una mínima de 19,1 °C y una máxima de 26,4 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:39 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto creciente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.