Contacto de heno con muflas habría ocasionado incendio de camión en la ruta 27

El camión ardió la noche de este lunes en Escazú.

La noche del lunes, el Cuerpo de Bomberos atendió el incidente de un camión completamente envuelto en llamas sobre la ruta 27, en El Alto de las Palomas.

Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio confirmaron que, en apariencia, un descuido habría provocado la chispa que inició el incendio.

El camión transitaba cargado de heno y este material hacía contacto directo con las dos muflas laterales del vehículo. Ese roce entre el heno seco y las piezas metálicas hirviendo pudo haber desatado las llamas.

Incendio camión en Escazú

El reporte ingresó a las 6:05 p. m. En un video facilitado por Bomberos se observa cómo el camión incendiado avanza atravesando los carriles de la vía en sentido Santa Ana–San José. La institución informó de que el incendio provocó una falla en el sistema de frenos del automotor, y eso hizo que el vehículo continuara avanzando envuelto en llamas.

Según reportó la Cruz Roja, un hombre presentaba quemaduras de segundo grado en un brazo y una mujer fue atendida por una crisis de ansiedad. Ninguno necesitó traslado a un centro médico.