Conductor fallece aplastado por piedra

El vehículo quedó irreconocible tras el impacto de la piedra. | EDDY ROJAS

Un conductor falleció y uno de sus acompañantes resultó herido de gravedad al desprenderse una piedra y aplastar el vehículo en el que circulaban por la carretera Braulio Carrillo, en unos cuatro kilómetros del túnel Zurquí.

A Royner Calderón Ramírez, de 28 años, la muerte lo sorprendió cuando se dirigía con su hermano y dos amigos hacia Guápiles. Desde lo alto de una peña se desprendió una roca de gran tamaño que hizo impacto en el techo d el vehículo –un Nissan Sentra–.

Calderón falleció en el sitio. Víctor Julio Valerón Guerrero, el pasajero del asiento del acompañante, fue trasladado al Hospital Calderón Guardia, en San José.

Las dos personas que viajaban en el asiento trasero resultaron ilesas. El accidente ocurrió al ser las 2:40 p. m. La piedra recorrió unos 200 metros desde la cúspide.

Golpe. “Le pedí a mi hermano en la bomba que me dejara conducir, pero me dijo que no. Venía dormido y escuché un golpe muy fuerte.

“Pensé que Royner había chocado. La piedra cayó delante del carro”, declaró Carlos Calderón Ramírez, hermano del chofer.

La víctima mortal era vecina de La Guácima, Alajuela. Vivía en unión libre y no tenía hijos.

En agosto del año pasado, otro accidente similar le costó la vida a un inspector de la Policía del Tránsito. El oficial Luis Fernando Berríos Ruiz, un agente de 42 años, patrullaba la ruta 32 cuando una piedra –de unos 30 kilos– le cayó en el techo. El accidente ocurrió en el kilómetro 27 de esa vía.