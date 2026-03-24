Sucesos

Condenan a hombre que asesinó a abogado estadounidense en Atenas

El Tribunal Penal de Alajuela condenó mediante proceso abreviado a un hombre de apellido Artavia por el asesinato de Thomas Leo Brooks

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Por Yucsiany Salazar
Thomas Leo Brooks, de 70 años, era un abogado estadounidense, él disfrutaba de su pensión hacía cuatro años y decidió pasar su retiro en Costa Rica donde se convirtió en víctima de un atroz ataque de muerte en Atenas, Alajuela. Foto: Tomada de Lafayette Journal & Courier
Thomas Leo Brooks, de 70 años, era un abogado estadounidense. (Lafayette Journal & Courier/Lafayette Journal & Courier)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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