Condenan a hombre que asesinó a abogado estadounidense en Atenas

Un hombre de apellido Artavia fue condenado a 16 años de prisión por el asesinato del abogado estadounidense Thomas Leo Brooks, ocurrido en enero de 2025.

El homicidio se registró la mañana del martes 21 de enero de ese año, tras una discusión en la vivienda que ambos compartían en barrio Jesús de Atenas.

Según la versión de las autoridades, en medio de la riña, Artavia golpeó a la víctima hasta provocarle la muerte. El agresor fue detenido por las autoridades pocos días después del crimen.

La policía detuvo a Artavia días después de lo sucedido. Foto: MSP (MSP/Crimen Atenas)

Versiones que trascendieron tras el hecho indican que la riña comenzó cuando Brooks intentó defender a la pareja sentimental de Artavia, quien laboraba como empleada doméstica en la residencia del extranjero.

La Cruz Roja informó en su momento de que, al llegar al sitio, el abogado ya había fallecido y mostraba lesiones severas en su rostro.

De acuerdo con el medio estadounidense The Lafayette Journal & Courier, de Indiana, Brooks era un abogado jubilado que se había mudado a Costa Rica para disfrutar de su retiro.

Según confirmó el Poder Judicial, la sentencia de Artavia se dictó en el Tribunal Penal de Alajuela mediante un procedimiento abreviado. Esta figura, establecida en el artículo 373 Código Procesal Penal, se aplica cuando el imputado reconoce el delito que se le atribuye y todas las partes —Fiscalía, querellante y actor civil— están de acuerdo.