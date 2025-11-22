Sucesos

Cisterna con casi 19.000 litros de gas cae sobre vehículo en Siquirres; ruta 32 afectada

Los hechos ocurrieron en El Cairo de Siquirres, Limón.

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Vuelco de un camión cisterna sobre vehículo en Limón.
Vuelco de un camión cisterna sobre vehículo en Limón. (Reiner Montero/Suministrada)







accidentevuelcoSiquirresLimónBomberos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

