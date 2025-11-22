Cisterna con casi 19.000 litros de gas cae sobre vehículo en Siquirres; ruta 32 afectada

Vuelco de un camión cisterna sobre vehículo en Limón.

Un camión cisterna cargado con 18.960 litros de gas licuado de petróleo (GLP) volcó este viernes y terminó encima de un vehículo tipo sedán que estaba desocupado. Los hechos ocurrieron en El Cairo de Siquirres, Limón.

Los Bomberos de la Estación de Siquirres atendieron la emergencia y confirmaron que no hubo personas heridas, pese a lo aparatoso del incidente.

Tras revisar la unidad, los bomberos informaron de que no se detectaron fugas en el sistema de gas, lo que permitió descartar un riesgo inmediato para la zona.

Como medida de seguridad, indicaron que la ruta 32 permanece cerrada mientras se coordinan las labores para remover la cisterna y asegurar completamente el sitio.