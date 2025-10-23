Vehículo cae a río en Turrialba: seis personas, entre ellas un bebé, son rescatadas

Un vehículo volcó a un río con seis personas adentro, en Turrialba de Cartago.

La Cruz Roja Costarricense informó este miércoles de que rescató a seis personas, entre ellas tres menores, luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un río a unos 100 metros de la vía principal, en el sector de Las Cuevas, Turrialba.

El primer rescatado fue un adulto mayor, de apellido Fuentes, quien relató que el vehículo venía de Heredia. Según narró, entre los menores afectados se encuentran un bebé de seis meses, un niño de 6 años y otro de 12 años.

La Cruz Roja confirmó el rescate del resto de ocupantes. Fueron trasladados en condición crítica al hospital William Allen de Turrialba.

Difícil rescate

La Cruz Roja explicó la dificultad del rescate: “En el sitio llueve intensamente, lo que provoca un aumento en el caudal del río y dificulta las labores de rescate, que se desarrollan de manera urgente”, informó la Cruz Roja.

Según la institución, el vehículo estaba completamente sumergido y las condiciones climáticas complicaban las labores de rescate.

Hacia el lugar se movilizaron 20 cruzrojistas y nueve ambulancias, entre vehículos de rescate, operativos, soporte básico y avanzado.

El tránsito entre Cartago y Turrialba estaba detenido; sin embargo, tras el rescate fue reabierto

Colaboró la periodista Shirley Gutiérrez.