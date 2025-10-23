Sucesos

Vehículo cae a río en Turrialba: seis personas, entre ellas un bebé, son rescatadas

Fueron trasladados al centro médico

Por Sebastián Sánchez
Un vehículo volcó a un río con seis personas adentro, en Turrialba de Cartago.
Un vehículo volcó a un río con seis personas adentro, en Turrialba de Cartago. (Shirley Gutiérrez/Cortesía)







