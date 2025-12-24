Choque de carro contra el tren de Cartago dejó tres heridos la noche de este martes

Un carro colisionó contra un tren en el centro de Cartago, la noche de este martes 23 de diciembre, a unos 200 metros al oeste de la estación de la localidad.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:15 p.m. Según el reporte preliminar, se atendieron tres pacientes, entre ellos una mujer que sufrió golpes leves, incluyendo uno en la boca que le provocó sangrado, por lo que fue trasladada a un centro médico.

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) no informó que el incidente provocara retrasos en el servicio. Se desconocen las causas del accidente.