Choque de carro contra el tren de Cartago dejó tres heridos la noche de este martes

Hecho se registró 200 metros oeste de la estación en esa provincia

Por Sebastián Sánchez y Keyna Calderón
Una mujer colisionó su vehículo contra el tren en Cartago.
Una mujer colisionó su vehículo contra el tren en Cartago. (Keyna Calderón/Suministrada)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

