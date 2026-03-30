Sucesos

Cerro de la Muerte y zonas del Valle Central encabezan lista de temperaturas más bajas en Costa Rica este lunes

Conozca cuáles fueron los puntos más fríos y cómo estuvo el tiempo donde usted vive

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Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna, neblina y frío en Cartago
Cerro de la Muerte lidera el frío con 4,5 °C, mientras el Pacífico Norte alcanza hasta 26,7 °C, según datos del IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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