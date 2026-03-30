Cerro de la Muerte y zonas del Valle Central encabezan lista de temperaturas más bajas en Costa Rica este lunes

Cerro de la Muerte lidera el frío con 4,5 °C, mientras el Pacífico Norte alcanza hasta 26,7 °C, según datos del IMN.

Las temperaturas mínimas descendieron hasta 4,5 °C en Cerro de la Muerte este lunes 30 de marzo de 2026, según registros del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En el reporte, el IMN detalló que zonas altas del país registraron los valores más bajos, mientras que regiones del Pacífico Norte mantuvieron temperaturas superiores a los 26 °C durante la madrugada.

El informe muestra que las zonas montañosas lideran el descenso térmico. Además de Cerro de la Muerte, el volcán Turrialba registró 5,9 °C y el volcán Poás alcanzó 9,3 °C. En el Valle Central, estaciones como Rancho Redondo marcaron 10 °C, mientras que sectores urbanos superaron los 14 °C.

En contraste, el Pacífico Norte presentó las temperaturas más altas. Localidades como Cañas, Bagaces y La Cruz reportaron valores entre 23 °C y 26,7 °C.

El IMN también señaló que el Caribe mostró condiciones intermedias, con registros entre 14,9 °C y 22,1 °C.

Temperaturas mínimas (IMN/IMN)

El IMN informó que este lunes estará bajo la influencia de un sistema de alta presión en el mar Caribe. Esta condición generará vientos acelerados en varias regiones y cambios en la cobertura nubosa. Durante la madrugada y la mañana predominarán ráfagas en el Valle Central y el Pacífico Norte, con velocidades entre 40 km/h y 80 km/h. Guanacaste registrará los valores más intensos.

En paralelo, el IMN indicó que el Caribe y la zona norte presentarán un aumento de nubosidad desde las primeras horas del día. Se prevén lluvias variables, en su mayoría ligeras, con episodios más intensos de forma puntual.

Para la tarde, gran parte del país tendrá cielos entre despejados y parcialmente nublados, mientras que en el Pacífico Sur se estiman aguaceros aislados acompañados de tormenta en sectores específicos.