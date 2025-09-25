Celso Gamboa enfrenta hoy otro juicio pero por presunta falsedad ideológica

Llegada del extraditable Celso Gamboa a los Tribunales de San José en medio de un amplio operativo de seguridad el pasado 21 de agosto. Fotos: Mayela López

El exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez, se sentará este jueves frente a un tribunal para responder a una acusación por presunta falsedad ideológica, delito que castiga la inserción de declaraciones falsas en documentos públicos.

El proceso corresponde al expediente 19-02186-622-TP y será conocido por el Tribunal de Juicio de Cartago, aunque la audiencia se trasladó a una sala de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en San José.

Según la tesis del Ministerio Público, en el año 2019 Gamboa, habría gestionado una constancia para justificar su ausencia en una diligencia judicial, alegando que se encontraba en el edificio de la Policía de Control Fiscal (PCF).

La fiscalía sostiene que el documento, expedido por el entonces director de la PCF, Irving Malespín, no reflejaba la realidad y le permitió al exmagistrado ausentarse de esa cita.

En este juicio serán procesados tanto Gamboa como Malespín.

Contexto judicial

El exmagistrado se encuentra en detención provisional desde el 23 de junio pasado, en el marco de una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, donde se le vincula con un caso de presunto tráfico internacional de drogas.

Esa petición se discute en el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.

La legislación costarricense establece que, en casos como este, el país puede posponer la entrega de la persona requerida hasta que se resuelvan los procesos locales, o bien conceder un traslado temporal para que afronte a la justicia extranjera antes de regresar al país.

Este es el segundo juicio que Gamboa enfrenta mientras se define la extradición.

Además, mantiene un proceso abierto por presunto cohecho propio y una audiencia preliminar pendiente para determinar si un cuarto expediente se eleva a juicio.