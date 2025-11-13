Sucesos

Caso de fentanilo en Costa Rica: tribunal decide qué pasará con los sospechosos absueltos

El nuevo juicio por fentanilo será solo contra dos de los tres implicados iniciales

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Un agente de la PCD, apoyado por la DEA, testificó en el juicio sobre un laboratorio de fentanilo en Costa Rica.
Un agente de la PCD, apoyado por la DEA, testificó en el juicio sobre un laboratorio de fentanilo en Costa Rica. (Natalia Vargas/Natalia Vargas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
fentanilojuicioabsoluciónDEA
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.