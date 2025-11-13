Sucesos

Carro se sale de la calle y choca contra alcantarilla en Siquirres

Conductor perdió control sobre Ruta 10 en violento choque de carro contra alcantarilla; motor se desprendió del vehículo

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
El vehículo chocó contra una alcantarilla en la ruta 10, frente al plantel de Recope en Siquirres; y ello interrumpió el paso mientras automotor era retirado. Fotografía:
El vehículo chocó contra una alcantarilla en la Ruta 10, frente al plantel de Recope en Siquirres. Foto: (Reiner Montero/Cortesía)







