Carro se sale de la calle y choca contra alcantarilla en Siquirres

El vehículo chocó contra una alcantarilla en la Ruta 10, frente al plantel de Recope en Siquirres. Foto:

Un aparatoso accidente ocurrió en la vía entre Siquirres y Turrialba, en la Ruta 10, luego de que un vehículo se saliera de la vía y chocara violentamente contra una alcantarilla en una cuneta, la mañana de este jueves.

El percance ocurrió frente al plantel de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en la comunidad de El Coco de Siquirres, en una de las rampas de acceso vial.

El impacto fue tan fuerte que el motor y la caja de suspensión se desprendieron del carro, informaron cuerpos de socorro en el sitio.

Autoridades confirmaron la presencia de dos ocupantes en el vehículo, quienes solo sufrieron golpes y no ameritaron traslado pese al aparatoso impacto.

Unidades de la Cruz Roja Costarricense y de la Fuerza Pública acudieron rápidamente para atender la emergencia y controlar el tránsito, mientras se investigan las causas del siniestro.

Tras el choque, el vehículo quedó atravesado sobre la vía, lo que obligó a cerrar por completo el paso en ambos sentidos, justo en una hora de alta circulación de automotores que se desplazan entre San José y el Caribe.

Autoridades coordinan la remoción del vehículo y la limpieza de la vía para restablecer el tránsito lo antes posible.