Calor y pocas lluvias marcarán este sábado en Costa Rica por influencia de aire seco y polvo del Sahara

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 9 de agosto las condiciones estarán dominadas por la influencia de una masa de aire seco con presencia de polvo del Sahara. Esto provocará temperaturas elevadas, cielos mayormente despejados y pocas lluvias en la mayor parte del país.
En el Valle Central, la madrugada y la mañana tendrán cielos poco nublados, con viento moderado. En la tarde se observará nubosidad parcial y la noche se mantendrá estable. En San José, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 28 °C.
El Pacífico Norte registrará cielos poco nublados durante todo el día, con vientos moderados y ambiente caluroso. Liberia alcanzará 35 °C de máxima y 21 °C de mínima.
En el Pacífico Central, las mañanas se presentarán despejadas y en la tarde se prevén lluvias dispersas en zonas montañosas. Quepos tendrá temperaturas entre 23 °C y 33 °C.
El Pacífico Sur mostrará un patrón similar, con cielos poco nublados y lluvias aisladas en la tarde en áreas altas. Golfito registrará 22 °C de mínima y 32 °C de máxima.
En el Caribe Norte, se anticipa nubosidad parcial en la mañana y poca a parcial en la tarde. Guápiles alcanzará 32 °C de máxima y 21 °C de mínima.
El Caribe Sur mantendrá condiciones similares, con nubosidad variable. Limón reportará 20 °C de mínima y 30 °C de máxima.
La zona norte tendrá nubosidad parcial en distintos momentos del día. Ciudad Quesada marcará 18 °C de mínima y 26 °C de máxima.
El IMN indicó que los vientos alisios moderados continuarán con ráfagas ocasionales en cordilleras y zonas cercanas.
Efemérides
En San José, la salida del sol será a las 05:27 a.m. y la puesta a las 06:30 p.m. La fase lunar será de luna llena.
