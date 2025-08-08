Sucesos

Calor y pocas lluvias marcarán este sábado en Costa Rica por influencia de aire seco y polvo del Sahara

IMN prevé calor y pocas lluvias para este sábado en Costa Rica, con algunas precipitaciones en el Pacífico Central y Sur

Por Jailine González Gómez
Pronóstico del tiempo para este sábado en Costa Rica: calor, poca nubosidad y lluvias aisladas en el Pacífico Central y Sur, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

