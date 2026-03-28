Calor, lluvia y vientos fuertes dominarán el clima este domingo en Costa Rica, advierte el IMN

Costa Rica tendrá un domingo ventoso y caluroso, con lluvias en Caribe y zona norte y tormentas aisladas en el Pacífico Sur.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 29 de marzo de 2026 el país presentará un patrón dominado por condiciones ventosas y temperaturas elevadas.

El análisis del IMN señala que un sistema de alta presión en el norte del mar Caribe generará vientos acelerados, con ráfagas entre 40 km/h y 80 km/h, sobre todo en el Pacífico Norte y el Valle Central.

Durante la madrugada y la mañana, el viento favorecerá la acumulación de nubosidad en el Caribe y la zona norte. En estos sectores se esperan lluvias variables. En la tarde, gran parte del país tendrá cielo parcialmente nublado. El Pacífico Sur presentará aguaceros aislados con tormenta.

En el Valle Central, el día iniciará con pocas nubes y condiciones ventosas. En la tarde el cielo variará entre poco y parcialmente nublado. En San José, la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 26 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielo despejado y ambiente soleado durante toda la jornada. El viento será constante. En Liberia, la temperatura oscilará entre 22,4 °C y 37,4 °C.

En el Pacífico Central, el cielo se mantendrá entre poco y parcialmente nublado durante el día. No se prevén lluvias relevantes. En Quepos, la mínima será de 21,7 °C y la máxima de 33 °C.

El Pacífico Sur tendrá nubosidad parcial. En la tarde se estiman aguaceros aislados con tormenta. En Golfito, la temperatura irá de 22,1 °C a 32 °C.

En el Caribe Norte, la madrugada presentará nubosidad variable con lluvias débiles. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado. En Guápiles, la mínima será de 21,5 °C y la máxima de 27,7 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares. Se esperan lluvias ocasionales en varios periodos del día. Limón registrará temperaturas entre 22,2 °C y 28,9 °C.

En la zona norte, la nubosidad será variable con lluvias débiles en la madrugada y la noche. En Ciudad Quesada, la temperatura oscilará entre 18 °C y 25,6 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:35 a. m. y la puesta a las 05:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.