Sucesos

Calor, lluvia y vientos fuertes dominarán el clima este domingo en Costa Rica, advierte el IMN

El país tendrá ráfagas de hasta 80 km/h, altas temperaturas y lluvias variables en Caribe y zona norte, según el IMN

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
10/03/2024 Playa Conchal, Guanacaste. Arena, playa y sol... y los turistas que llegan a disfrutar de las buenas condiciones del clima, con cielo azul despejado, eso sí con mucho calor. Foto: Rafael Pacheco Granados
Costa Rica tendrá un domingo ventoso y caluroso, con lluvias en Caribe y zona norte y tormentas aisladas en el Pacífico Sur. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pronóstico del tiemponotas iaclimaClima en Costa RicaIMN
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.