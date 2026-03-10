Calor intenso en Costa Rica: Pacífico Norte superó los 38 °C este martes

El Pacífico Norte registró las temperaturas más altas del país el 10 de marzo, con un máximo de 38,2 °C en San Mateo.

Costa Rica experimentó temperaturas máximas con valores que superaron los 38 °C en el Pacífico Norte este 10 de marzo, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La estación de San Mateo registró la temperatura máxima del país con 38,2 °C, seguida por Paquera y Finca La Ceiba con 37 °C. Otras localidades como Orotina y Asada Sardinal alcanzaron 36,5 °C, lo que confirma el predominio del calor intenso en esa región del territorio nacional.

El registro corresponde a mediciones realizadas por distintas estaciones meteorológicas del IMN durante la jornada del 10 de marzo de 2026, cuyos resultados ubican al Pacífico Norte como la zona con los valores más altos del día.

Pacífico Norte concentra el calor más intenso

Entre los registros destacados figuran Dulce Nombre de Nicoya y Barco Quebrado con 36,2 °C, mientras que la estación de la UCR en Santa Cruz, Guanacaste, marcó 36 °C.

También sobresalen Cipanci en Cañas con 36 °C, Nandayure con 35,8 °C y Asada Hojancha con 35,6 °C.

Valle Central también reportó temperaturas elevadas

Aunque con valores menores, el Valle Central también registró temperaturas altas durante la jornada.

La estación de UTN Balsa (Atenas) alcanzó 35,3 °C, una de las cifras más altas de la región. Otras estaciones reportaron temperaturas cercanas a los 30 °C, como el Aeropuerto Juan Santamaría con 30,7 °C y la Estación Fabio Baudrit con 30,8 °C.

En zonas urbanas como Belén de Heredia la temperatura llegó a 30,3 °C, mientras que en el Plantel CRRV de Piedades de Santa Ana se registraron 30,9 °C.

En contraste, varias estaciones del Caribe y la zona norte reportaron valores inferiores a los registrados en el Pacífico.

En Sarapiquí la temperatura alcanzó 31,7 °C, mientras que en San Jorge de Los Chiles se registraron 31,4 °C. Puerto Vargas, en Cahuita de Limón, reportó 31,2 °C.

Otros puntos como Fruta de Pan en Guápiles alcanzaron 30 °C, valores que reflejan condiciones más moderadas en comparación con el Pacífico.

Temperaturas máximas (IMN/IMN)

Zonas montañosas registraron temperaturas bajas

Las temperaturas más bajas del país se registraron en zonas montañosas y volcanes, donde el clima es más frío debido a la altitud.

Entre los valores más bajos figuran el Volcán Turrialba con 13 °C, el Volcán Irazú con 13,8 °C.

También se registraron 14,7 °C en Cerro de la Muerte, uno de los puntos más fríos del territorio nacional.