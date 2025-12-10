Caen Tuta y Pelón, sospechosos de asaltar a joven corredor en Alajuela

Una cámara de vigilancia captó el momento en que dos delincuentes asaltaron a un corredor en Desamparados de Alajuela.

Los sospechosos de asaltar a un joven corredor en Alajuela fueron detenidos la mañana de este miércoles por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de esa ciudad, quienes ejecutaron dos allanamientos a las 06 a. m.

El hecho, que ocurrió el 16 de noviembre en el puente de Pasito, en Desamparados de Alajuela, quedó grabado en una cámara de vigilancia, cuyas imágenes fueron determinantes para que la Policía Judicial pudiera identificar a los implicados.

Los detenidos son un sujeto de apellidos Rojas Cordero, alias Tuta quien tiene 24 años; el otro imputado se apellida Moreira Guzmán y es conocido como Pelón; son vecinos de la urbanización INVU las Cañas y Nueva Jerusalem, en Alajuela.

Allanamiento para detener a dos sospechosos de asaltar a corredor

Alias Tuta, según fuentes judiciales, cuenta con antecedentes criminales por daños y hurtos; mientras que Pelón ha sido presentado en 18 ocasiones ante la Fiscalía por robo agravado y otros delitos contra la propiedad, así como por tentativas de homicidios. Este último hombre salió recientemente de prisión, agregó esa misma fuente.

Rojas Cordero (Tuta), fue arrestado en un centro de rehabilitación ubicado en Heredia, mientras que Moreira Guzmán fue detenido en vía pública; no obstante, las autoridades allanaron dos viviendas relacionadas con los sospechosos en donde ubicaron un bolso que al parecer portaba uno de los investigados el día del asalto.

Este era el bolso que al parecer, portaba uno de los sospechosos de asaltar a un joven corredor en Alajuela. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

Según se aprecia en el video, uno de los investigados agredió con el antebrazo al ofendido, quien cayó al suelo y perdió el conocimiento por unos segundos, situación que aprovecharon los sujetos para robarle el celular al joven quien andaba ejercitándose.

Los sujetos fueron presentados ante la Fiscalía de Alajuela, que los indagará por el delito de robo agravado y luego los presentará al juzgado penal para que se celebre la audiencia de medidas cautelares.