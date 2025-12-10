Sucesos

Caen Tuta y Pelón, sospechosos de asaltar a joven corredor en Alajuela

Hecho ocurrido el domingo 16 de noviembre quedó registrado en una cámara de vigilancia

Por Christian Montero
Una cámara de vigilancia captó el momento en que dos delincuentes asaltaron a un corredor en Desamparados de Alajuela.
Una cámara de vigilancia captó el momento en que dos delincuentes asaltaron a un corredor en Desamparados de Alajuela. (Foto: captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)







