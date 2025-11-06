Cae sospechoso de robar mercadería valorada en ¢42 millones en Desamparados

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este jueves a un hombre de 26 años y de apellido Brizuela, sospechoso del delito de robo agravado, durante un allanamiento efectuado desde las 6 a. m. en Los Guido de Desamparados en San José.

Según informó la Policía Judicial, la investigación se inició en julio pasado, luego de que el sospechoso, junto con otros hombres, presuntamente sustrajo una carga de mercadería valorada en ¢42 millones que era transportada por un vehículo de una empresa privada.

De acuerdo con el informe preliminar, la mercadería habría sido trasladada desde la zona de Cartago hasta Paseo Colón, en San José.

Las diligencias de investigación permitieron vincular a Brizuela con los hechos, por lo que el OIJ solicitó al Ministerio Público la orden de allanamiento para proceder con su captura.

Durante la intervención de esta mañana, los agentes decomisaron evidencia relevante para la causa, aunque las autoridades no detallaron su contenido por tratarse de una investigación en curso.

El detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público, que definirá las próximas horas su situación jurídica.