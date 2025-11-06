Sucesos

Cae sospechoso de robar mercadería valorada en ¢42 millones en Desamparados

Hombre de 26 años es sospechoso de robar mercadería que fue llevada después desde la zona de Cartago hasta Paseo Colón

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Robo agravado







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJAllanamientoLos GuidoRobo agravadoMercadería robada
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.