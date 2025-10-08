Sucesos

Cae cabecilla de organización que movía cocaína a gran escala; autoridades siguen a cuatro sospechosos más

Los operativos ejecutados la mañana de este miércoles contaron con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de los Estados Unidos

Por Natalia Vargas
Un hombre de apellido Sequira, presunto cabecilla de la organización criminal, fue detenido en una vivienda en San Francisco de Goicoechea.
Un hombre de apellido Sequeira, presunto cabecilla de la organización criminal, fue detenido en una vivienda en San Francisco de Goicoechea. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







