Cae cabecilla de organización que movía cocaína a gran escala; autoridades siguen a cuatro sospechosos más

Un hombre de apellido Sequeira, presunto cabecilla de la organización criminal, fue detenido en una vivienda en San Francisco de Goicoechea.

El cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas cayó la mañana de este miércoles durante cinco allanamientos ejecutados para desarticular una narcoestructura vinculada al trasiego a gran escala de cocaína en Costa Rica.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, a este grupo se le realizaron dos decomisos de cocaína el año pasado, que en conjunto sumaron 373 kilos. En esa ocasión fueron detenidos cuatro hombres y dos mujeres vinculados al transporte de la droga.

Las diligencias policiales de este miércoles se llevaron a cabo en Calle Blancos, Alajuelita, Santa Ana, Mata de Plátano y San Francisco de Goicoechea.

En esta última localidad, la Policía dio con el presunto líder de la estructura, un hombre identificado con los apellidos Sequeira Solís, quien ya había sido detenido en julio de este año por la Policía de Control de Drogas (PCD) por otra causa relacionada con el decomiso de más de media tonelada de cocaína oculta en un sótano con túneles para su acceso, en el barrio Los Cangrejos, en Limón.

Las autoridades decomisaron 373 kilos de cocaína a esta estructura criminal en 2024. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

Durante los allanamientos de este miércoles, las autoridades esperan detener al menos a cuatro personas más, quienes presuntamente cumplían diferentes roles dentro de la estructura.

El operativo contó con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Policía de Control de Drogas, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal y la Unidad Especial de Apoyo, en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico.