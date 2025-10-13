Búsqueda contrarreloj: Cruz Roja intenta localizar a dos hombres desaparecidos en el mar

La Cruz Roja Costarricense mantiene dos búsquedas activas para dar con el paradero de personas extraviadas en accidentes acuáticos.

Uno de los desaparecidos es un pescador de aproximadamente 42 años que realizaba labores en Playa Matapalo, en Cujiniquil, cuando fue visto por última vez. De acuerdo con Luis Rodríguez Estrada, coordinador del operativo nacional de Cruz Roja, el hombre lleva seis días desaparecido.

Durante la última semana, los socorristas han recorrido el litoral y mar adentro en coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), sin resultados positivos hasta el momento.

El segundo operativo de búsqueda se mantiene en Puerto Jiménez, Puntarenas, luego de que una embarcación en la que viajaban cinco personas se volcara, y una de ellas no logró salir del agua. Según reportes de la Cruz Roja, la emergencia fue reportada a las 6:19 a. m. del domingo. En apariencia, la persona desaparecida es un hombre de aproximadamente 30 años.

En este caso, los socorristas también trabajan en conjunto con Guardacostas y vecinos de la localidad para dar con el paradero de la persona extraviada.

LEA MÁS: Guardaparques accidentado en Isla del Coco llegaría a tierra firme esta noche

En lo que va del año, 105 personas han perdido la vida en accidentes acuáticos, de las cuales 16 eran menores de edad.

El caso más reciente ocurrió el 12 de octubre, cuando dos niños, de 12 y 10 años, fallecieron ahogados en una piscina ubicada en un rancho alquilado para eventos sociales en Tacarí de Alajuela, donde al parecer se celebraba un cumpleaños.

Los niños fueron encontrados en paro cardiorrespiratorio a la llegada de los socorristas. Dos unidades de la Cruz Roja, una avanzada y otra básica, realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 30 minutos, pero ambos fueron declarados fallecidos en el lugar.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acudió al sitio para el levantamiento de los cuerpos e inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

Del total de accidentes acuáticos reportados hasta la fecha, 42 ocurrieron en playas, 36 en ríos, 8 en piscinas y 19 en otros cuerpos de agua.