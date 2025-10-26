Choque en San José entre buseta y vehículo deja 11 involucrados, dos en estado crítico

La Cruz Roja Costarricense atendió la mañana de este domingo un choque entre una buseta y un vehículo liviano en barrio Don Bosco, en San José.

El incidente involucró a un total de 11 personas afectadas: ocho ocupantes de la buseta y tres del vehículo liviano.

Dos mujeres fueron enviadas en condición crítica al hospital del Trauma. Las restantes 9 personas están en condición estable y no ameritaron traslado.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja desplegó dos unidades de soporte avanzado, una unidad de soporte básico y un vehículo de rescate.