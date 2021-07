Bomberos descarta alerta con helicóptero incomunicado en Limón

A las 12:45 a.m. la empresa dueña del helicóptero matrícula TI-BBV alertó a las autoridades de Bomberos que la nave y cinco tripulantes, que se encontraban incomunicados desde horas de la mañana, estaban fuera de peligro.

Héctor Chaves, director de Bomberos, informó que el helicóptero aterrizó en Tortuga de Telire en Talamanca por malas condiciones meteorológicas y una falla mecánica.

El helicóptero despegó del aeropuesto Tobías Bolaños a las 6:56 a.m.

La nave salió del aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas a las 6:56 a.m. con destino a Limón. No obstante, cerca de las 11:33 a.m. se generó una alerta por parte de las autoridades, ya que el helicóptero nunca llegó a su destino y se había perdido comunicación con el mismo.

Según Chaves, la alerta -denominada Incefa por su grado de emergencia- fue desestimada al no generarse un accidente. Es por eso que la empresa dueña de la aeronave se encargará de llevar a los tripulantes hasta su destino final.

Por su parte, la Dirección de Aviación Civil identificó al piloto como Martín Sanabria y a los tripulantes como Gerry Umaña, Carlos Atavía, José Manuel Hidalgo y Ángelo Castro.

Anayuribe Vargas, vocera de Dirección, comentó que se investigará las causas del incidente.