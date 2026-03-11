Bomberos atiende nueva explosión de gas en Santa Ana, cerca de la subestación del ICE

El Cuerpo Bomberos de Costa Rica atendió una explosión por gas en Santa Ana.

El Cuerpo de Bomberos atendió la noche de este martes una explosión de gas licuado de petróleo (GLP) en una vivienda ubicada en Pozos de Santa Ana, San José, cerca de las inmediaciones de la subestación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El inmueble, de aproximadamente 300 metros cuadrados, presentó daños en unos 80 metros cuadrados, principalmente en el menaje, los vidrios y la cochera.

No hubo reporte de personas afectadas.

Este suceso se suma al ocurrido la noche del pasado 7 de marzo. Ese día se dio un incendio de grandes proporciones por una fuga de GLP en la empresa Blue Flame, envasadora de ese derivado.

La fuga de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la empresa Blue Fame provocó un incendio de grandes proporciones en Santa Ana. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Bomberos explicó que ese incidente se produjo por un error humano, cuando un camión cisterna que distribuye GLP arrancó la manguera que aún estaba conectada al tanque madre de la planta.

Eso genero una enorme nube de gas que alcanzó una fuente de ignición y provocó una gran deflagración. Al momento del accidente había tres trabajadores en la planta que lograron evacuar a tiempo.

El incendio fue controlado por los Bomberos y solamente generó pérdidas materiales.