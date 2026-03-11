Sucesos

Bomberos atiende nueva explosión de gas en Santa Ana, cerca de la subestación del ICE

Emergencia se registró en una vivienda, que resultó con daños. No hubo personas afectadas

Por Sebastián Sánchez
El Cuerpo Bomberos de Costa Rica atendió una explosión por gas en Santa Ana. (bomberos Costa /bomberos CR)







