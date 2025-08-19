El Cuerpo de Bomberos atendió seis incendios estructurales durante las primeras 15 horas de este lunes 18 de agosto, el doble de incidentes con respecto a los tres de este tipo a los que acuden cada día.

“El Cuerpo de Bomberos manifiesta su preocupación ante el incremento en la ocurrencia de incendios en estructuras. En promedio, cada día se atienden tres incidentes de este tipo; sin embargo, en las primeras 15 horas de este lunes ya se registró un incendio cada tres horas”, señalaron.

A las 3:12 p. m. atendieron el sexto incendio estructural de este lunes, ocurrido en varias viviendas de Purral, en Guadalupe. Según bomberos, durante la intervención se salvaron 5.900 metros cuadrados (m²), no obstante, 60 m² fueron alcanzados por las llamas.

La Cruz Roja informó que tras el siniestro atendió a un hombre con un trauma en el hombro, sin embargo, no requirió ser trasladado a un centro médico.

Este lunes 18 de agosto, Bomberos atendió el doble de incendios estructurales, pues se presentaron seis durante las primeras 15 horas. Imagen ilustrativa. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Seis incendios estructurales en 15 horas

Ante consulta de La Nación, el departamento de prensa de Bomberos precisó que el primer incendio estructural de este lunes fue atendido durante los primeros minutos del día.

Este ocurrió en Santa Cruz, Guanacaste, a las 12:25 a.m. El fuego alcanzó el 40% de una estructura de 42 m².

El segundo incidente ocurrió en Siquirres, Limón, a las las 12:40 a. m. En este caso una estructura de 15 m² fue consumida en su totalidad.

A las 7:47 a. m. atendieron otro incendio estructural en San Ramón, Alajuela, especificamente en el outlet La Cima Mall, cuando hubo fuego en cinco de los 100 m² del local.

A las 8:24 a. m., acudieron al llamado de emergencia del restaurante Wongs, en San José, contiguo a la Asamblea Legislativa. Tras la intervención, la estructura de 700 m² resultó con daños en cinco metros cuadrados.

Horas más tarde, Bomberos acudió a Concepción Abajo, en Alajuelita, a atender un incendio en una estructura de 200 m² cerca de la entrada del Bar 8 de diciembre. Tras la intervención, 30 m² resultaron con daños. La hora de esta atención no se precisó.

“En lo que va del 2025, se han atendido más de 620 incendios en estructuras, lo que ha provocado la pérdida de más de 54.000 m² a causa de las llamas”, detalló la oficina de prensa.