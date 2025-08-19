Sucesos

Bomberos atendió seis incendios estructurales durante las primeras 15 horas de este lunes

Usualmente, acuden a tres incidentes diarios, sin embargo, este 18 de agosto atendieron el doble

Por Fernanda Matarrita Chaves

El Cuerpo de Bomberos atendió seis incendios estructurales durante las primeras 15 horas de este lunes 18 de agosto, el doble de incidentes con respecto a los tres de este tipo a los que acuden cada día.








