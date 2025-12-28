Bomberos aprovecha día de los Santos Inocentes para enviar un mensaje

En el marco del día de los Santos Inocentes, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica hizo este domingo un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de realizar bromas o llamadas falsas a los servicios de emergencia, debido al riesgo que estas prácticas representan para la atención de incidentes reales.

“Las llamadas falsas a los servicios de emergencia pueden comprometer la atención oportuna de incidentes reales”, advirtió la institución en sus redes sociales.

El Cuerpo de Bomberos pidió a la población no hacer bromas con llamadas falsas, en el marco del día de los Santos Inocentes. (Cuerpo de Bomberos/Cortesía)

La institución recordó que el sistema 9-1-1 debe utilizarse exclusivamente para emergencias. Bomberos insistió en la importancia del uso responsable de los recursos de primera respuesta, especialmente en una fecha en la que tradicionalmente se incrementan las bromas entre la población.

Alta incidencia

A solo cuatro días de que concluya el año, el Cuerpo de Bomberos informó que durante el 2025 ha atendido 990 incendios en estructuras, cuatro casos más que el total registrado a lo largo de todo el 2024.

Según la institución, al menos nueve de estos incidentes fueron clasificados como incendios de gran magnitud.

Entre ellos destaca el siniestro ocurrido el 23 de noviembre en el parque industrial Las Brisas, en Desamparados, que no solo fue el más destructivo del año, sino que quedó oficialmente registrado como el tercer incendio más grande en la historia del país. En ese evento, el fuego afectó una extensión de 17.500 metros cuadrados.