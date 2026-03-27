Sucesos

Banda que simulaba allanamientos para asaltar casas irá a prisión preventiva

Grupo está vinculado con el asalto a vivienda de familiares de un diputado.

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Por Christian Montero
Allanamientos del OIJ en Heredia
Agentes judiciales allanaron el miércoles, en Santo Domingo de Heredia, la casa de un hombre de apellidos Romero Benavides, presunto líder de un grupo vinculado con el asalto a la vivienda de familiares de un diputado. (OIJ/Captura de pantalla)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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