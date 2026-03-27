Banda que simulaba allanamientos para asaltar casas irá a prisión preventiva

Agentes judiciales allanaron el miércoles, en Santo Domingo de Heredia, la casa de un hombre de apellidos Romero Benavides, presunto líder de un grupo vinculado con el asalto a la vivienda de familiares de un diputado.

Seis integrantes de un grupo criminal que se hacía llamar El escuadrón y que se dedicaba al asalto a viviendas, cumplen desde la mañana de este viernes una medida cautelar impuesta por el Juzgado Penal de Heredia.

Tatiana Chaves, fiscala adjunta de Heredia, confirmó a La Nación que, al final de la audiencia, a los sospechosos les comunicaron la imposición de seis meses de prisión preventiva.

Dicha media rige para los imputados de apellidos Cordero Granados, Madrigal Orozco, Contreras Vásquez, Hernández Marín, Murillo Bonilla y Romero Benavides, este último figura como el supuesto cabecilla de la organización.

En el caso de Romero Benavides, fue presentado ante la Juzgado de Flagrancia ya que, durante el allanamiento, la Policía ubicó en su vivienda 24 libras de marihuana, un kilo de cocaína y un arma de fuego. El hombre quedó libre por ese decomiso (no así por la investigación relacionada con los atracos a viviendas) y en unos días deberá enfrentar un juicio por flagrancia.

Simulaban allanamientos

Tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como la Fiscalía, confirmaron que esta agrupación delictiva estaría vinculada con el asalto a la casa de familiares del diputado Alejandro Pacheco.

Por ese hecho, ocurrido en San Isidro de Heredia, ya habían sido detenidos tres sujetos, quienes cumplen prisión preventiva, ya que fueron detenidos por la Fuerza Pública minutos después del suceso.

Fiscala adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, confirma medidas cautelares contra seis sospechosos de integrar banda que asaltaba viviendas.

Los sospechosos se hacían pasar por agentes del OIJ e irrumpían con armas de fuego en las casas, simulando allanamientos. Así lo hicieron en otro de los casos ocurrido en agosto de 2024 en Cóbano de Puntarenas, donde varios hombres irrumpieron en un inmueble alquilado por turistas israelíes.

Michael Soto explicó que la técnica usada por los imputados, más el uso de vestimentas e insignias que copian a las originales que usan en la Policía Judicial, sugiere la posibilidad de que algún oficial o expolicía esté vinculado con la banda. “Podría ser que tengamos alguna detención de un policía o expolicía, de momento no es así, pero estamos trabajando en ello”, afirmó.

La medida cautelar impuesta a los sospechosos rige hasta el 25 de setiembre de este año.