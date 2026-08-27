Sucesos

Banco Nacional se pronuncia tras fallo judicial por caso Gallo Tapado: esto dijo la entidad

El BN afirmó que continuará con las etapas procesales y las demás causas relacionadas con el caso

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Por Jailine González Gómez

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Banco Nacional De Costa Rica
Banco Nacional reaccionó a la resolución del Tribunal Penal de Hacienda y detalló las acciones que mantendrá en el proceso. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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