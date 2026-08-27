Banco Nacional se pronuncia tras fallo judicial por caso Gallo Tapado: esto dijo la entidad

Banco Nacional reaccionó a la resolución del Tribunal Penal de Hacienda y detalló las acciones que mantendrá en el proceso.

El Banco Nacional (BN) se pronunció este jueves 27 de agosto sobre la resolución emitida por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública en el proceso judicial relacionado con el caso conocido como Gallo Tapado.

La entidad afirmó que recibe “con satisfacción” la resolución que impuso una pena de 30 años de cárcel al extesorero de la entidad, Ricardo Alonso Olivas Valle, por 33 delitos de peculado y la sustracción de ¢3.294 millones del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional de Costa Rica que se conoció públicamente en octubre del 2024.

En el comunicado, el banco señaló que continuará atendiendo las etapas procesales correspondientes. Además, mantendrá su participación en otras causas relacionadas con este caso que siguen en trámite judicial.

“El Banco Nacional continuará atendiendo las etapas procesales que correspondan y respaldará todas las acciones orientadas a la determinación integral de responsabilidades y a la recuperación de los recursos involucrados, conforme lo dispongan las autoridades competentes”, indicó la institución.

En su pronunciamiento, el BN sostuvo que fue la principal víctima de los hechos investigados y afirmó que estos provocaron una afectación patrimonial y un impacto reputacional para la institución.

El Banco también aseguró que desde el inicio de la investigación colaboró con las autoridades mediante el aporte de información, documentación, evidencia técnica y testimonios. Además, indicó que participó en el proceso judicial para defender sus intereses institucionales y los recursos bajo su custodia.

Según el comunicado, la institución considera la resolución como un avance en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de responsabilidades.

El BN también informó de que fortaleció sus mecanismos de control, supervisión, gestión de riesgos y gobierno corporativo con el objetivo de prevenir situaciones similares.

La institución afirmó que continuará respaldando las acciones dirigidas a recuperar los recursos involucrados y mantendrá su participación en las demás causas relacionadas con el caso que continúan en sede judicial.