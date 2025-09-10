Balacera cerca de supermercado en Matina deja dos heridos de gravedad

Dos hombres resultaron heridos en una balacera en Carrandi de Matina, Limón. (Imagen con fines ilustrativos)

Una balacera en el distrito de Carrandí, en Matina, Limón, dejó a dos personas heridas de gravedad, la tarde de este martes.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 5:55 p. m. En apariencia, los hechos ocurrieron en las cercanías de un supermercado en el sector de Zent, 500 metros hacia Boston.

A su arribo, los socorristas encontraron a dos personas con múltiples heridas de bala. Uno de ellos fue trasladado a un centro médico en un vehículo particular y el otro fue llevado de urgencia, en ambulancia, a la Clínica de Batán.

Por el momento se desconoce la identidad de ambas víctimas.

La escena quedó custodiada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes iniciaron las pesquisas para esclarecer las circunstancias del ataque.

LEA MÁS: Baleado en plena calle: joven de 21 años asesinado en Limón

El pasado domingo se registró otra balacera en Limón, que dejó a un joven de 21 años sin vida, en el sector de Siglo XXI.

Según la versión preliminar, la víctima, de apellido Jiménez, estaba en vía pública cuando a las 11: 13 p. m. se le acercó un sujeto que sacó un arma y le empezó a disparar.

Tras el ataque, el gatillero subió a una motocicleta manejada por otro sospechoso y ambos huyeron del sitio.

Al día de hoy, la Policía Judicial registra 598 homicidios en todo el país, siete menos que en la misma fecha del año anterior.

La mayoría de los asesinatos han ocurrido en la capital, que atraviesa un periodo crítico de violencia por disputas entre organizaciones criminales por el control de territorios para la venta de drogas.

En lo que va del año, San José contabiliza 200 homicidios, frente a los 161 registrados en el mismo periodo de 2024. Le sigue Limón, con 123 asesinatos, solo cinco menos que el año anterior.