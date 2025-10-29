Sucesos

Bajan los efectos del huracán Melissa en Costa Rica, pero siguen las inundaciones

CNE habilitó siete albergues para zonas afectadas

Por Cristian Mora
Lluvias intensas golpean el Pacífico costarricense por efectos del huracán Melissa. IMN recomienda precaución por inundaciones y tormentas.
Lluvias intensas golpearon el Pacífico costarricense por efectos del huracán Melissa. IMN recomienda precaución por inundaciones. (Cortesía IMN /Cortesía IMN)







Huracán MelissaCNEInundacionesGuanacaste, zona sur y Puntarenas
