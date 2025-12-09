Autoridades buscan a niño de 4 años extraviado en zona montañosa de Bajo Chirripó

Un niño de unos 4 años está desaparecido desde la tarde del lunes en Carrandí, Bajo Chirripó, en territorio indígena del cantón de Matina.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que mantiene activa una operación de búsqueda en una zona de difícil acceso, caracterizada por ríos, montaña densa y amplios tramos de vegetación cerrada.

La desaparición se reportó a las 6:53 p.m. del lunes. Según indicó la persona que alertó a las autoridades, el niño caminaba junto a su madre rumbo a la casa, luego de participar en la fiesta de su centro educativo por el cierre del ciclo lectivo.

En el trayecto, tras cruzar ríos y pasos montañosos, la mujer se percató de que el menor ya no estaba a su lado y no logró volver a ubicarlo.

Tras recibirse el aviso, la Cruz Roja desplazó dos equipos de socorristas que permanecen en el sitio.

La institución informó de que se inició un seguimiento del rastro mediante huellas, llamados y escucha activa en un área que abarca entre 5 y 6 kilómetros alrededor del punto donde el niño fue visto por última vez.

Personal de Cruz Roja y baqueanos recorren zonas montañosas de Bajo Chirripó para localizar a un niño de 4 años desaparecido desde el lunes. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)

Refuerzo de equipos

En la búsqueda participan también la madre y el padre del niño, dos oficiales de la Fuerza Pública y dos baqueanos, quienes recorren senderos, quebradas y accesos naturales de la montaña.

La Cruz Roja confirmó que, desde las 6:00 a. m. de este martes, se envió a la zona una unidad especializada en búsqueda y rescate, con más personal capacitado para operar en terreno agreste y ríos de montaña.

El operativo continuará durante todo el día mientras se amplían los sectores de rastreo y se evalúan las condiciones climáticas y del entorno, indicó la entidad.