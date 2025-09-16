Atrapado Chuculum, sospechoso de asesinar a Eugenio Androvetto, funcionario del Ministerio de Salud

Los compañeros de Eugenio Androvetto se reunieron en las afueras del Ministerio de Salud para rendir homenaje después del homicidio.

Brandon David Solano Rosales, alias Chuculum, sospechoso de asesinar al director de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Eugenio Androvetto, fue finalmente capturado vía pública, en Barrio Sinaí, San Pedro, el 10 de setiembre anterior, 14 meses después del crimen.

Solano, de 22 años, irá seis meses a prisión preventiva, mientras se le investiga por cuatro delitos de homicidio calificado, uno de ellos en grado de tentativa. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva en una audiencia que se llevó a cabo el pasado viernes.

A Chuculum se le señala como el presunto agresor que entró al bar restaurante Las Tunas, detrás de la Municipalidad de San José y le disparó reiteradas veces a Androvetto, la madrugada del 28 de julio del 2024.

Un año después del crimen, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el funcionario público no era el objetivo del sicario.

Esa noche, cuando la Cruz Roja acudió al establecimiento, los socorristas encontraron al ingeniero civil ya fallecido y a otra persona herida de gravedad.

La sobreviviente es una mujer de 62 años que estaba cerca del lugar del tiroteo y fue trasladada al Hospital San Juan de Dios en una ambulancia de atención avanzada. Ella tenía un impacto de bala en la pierna derecha.

Pese a que alias Chuculum intentó evadir las acciones de oficiales del Grupo de Apoyo Operacional y de la Sección de Homicidios de la Policía Judicial, fue capturado en Montes de Oca.

De acuerdo con la Fiscalía, el sospechoso pertenece a una organización criminal dedicada al narcotráfico, sicariato y distribución de armas de fuego, entre otras acciones delictivas, que opera en sectores como Sabanilla, Montes de Oca, Barrio Sinaí y otros sitios.

El caso continúa en investigación, bajo el expediente 24-001159-0053-PE.

A alias Chuculum se le imputan otros delitos de homicidio y tentativa, que ocurrieron el 23 de marzo anterior de 2025, en vía pública, en Barrio Amón. En apariencia, a bordo de una motocicleta, disparó un arma de fuego en más de 20 ocasiones y asesinó a dos personas, de apellidos Arley Lobo y Ruíz Arley, e hirió a otro más.

