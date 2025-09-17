Sucesos

Ataque a Fuerza Pública en Limón: sujetos usaron un fusil de guerra contra oficiales

Hecho ocurrió en Estrada de Matina, Limón

Por Christian Montero
Cuatro presuntos miembros de un grupo criminal fueron detenidos por un atentado contra oficiales de la Fuerza Pública. A los sospechosos se les decomisó una pistola y un fusil AK-47. Fotografía:
Cuatro presuntos miembros de un grupo criminal fueron detenidos por un atentado contra oficiales de la Fuerza Pública. A los sospechosos se les decomisó una pistola y un fusil AK-47. Fotografía: (Christian Montero/Cortesía)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

