Ataque a Fuerza Pública en Limón: sujetos usaron un fusil de guerra contra oficiales

Cuatro presuntos miembros de un grupo criminal fueron detenidos por un atentado contra oficiales de la Fuerza Pública. A los sospechosos se les decomisó una pistola y un fusil AK-47. Fotografía:

Cuatro presuntos miembros de un grupo criminal radicado en Estrada de Matina, Limón, atentaron contra la vida de oficiales de la Fuerza Pública durante una intervención de las autoridades.

Según el reporte policial, los sospechosos se desplazaban en dos motocicletas en las que intentaron escapar de los oficiales, sin embargo, minutos después fueron aprehendidos.

A los hombres cuyas identidades no trascendieron, les decomisaron armas de fuego como una pistola y un fusil de asalto AK-47; ningún oficial resultó herido o fallecido tras el incidente.

Estrada se ha convertido en zona de disputa por parte de grupos delictivos que quieren controlar territorios para la venta de drogas y que están liderados por un sujetos como Guideon José Britton Anderson, alias Negro, quien tiene rivalidad con el prófugo de la justicia Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, Perro o Guato, este último es considerado socio delictivo de Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo.

La semana anterior el Organismo de Investigación Judicial de Batán y la Fiscalía Adjunta de Limón allanaron cuatro casas en Estrada en donde detuvieron a alias Negro, así como a tres de sus presuntos cómplices incluyendo un adolescente de 16 años. A los sospechosos los investigan por dos homicidios y dos tentativas de homicidio.

Otro cabecilla con influencias en esa zona del Caribe es George Michael Paniagua Rivera alias Curry, quien está preso en el complejo Terrazas en San Rafael de Alajuela y cuya organización fue desarticulada a mediados de este año.

De acuerdo con las pesquisas judiciales, alias Tan quiso aprovechar que el OIJ y la fiscalía desarticularon la organización delictiva de Curry para tomar control de los puntos de venta de estupefacientes, lo que ha generado durante los últimos meses una serie de enfrentamientos y asesinatos relacionados con esas pugnas.

Igualmente en Batán las autoridades policiales han enfrentado otros ataques como en octubre del año pasado cuando un oficial de Fuerza Pública de apellido Ampié resultó herido de bala cuando varios individuos abrieron fuego contra una patrulla. El 29 de diciembre un oficial falleció tras recibir un impacto de bala cuando iba con otro compañero quien sufrió heridas por arma de fuego, esto ocurrió cerca de la estación de bomberos de Batán.